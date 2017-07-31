Ljanne

Жанна Ljanne

 
61 годУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
С верой в успех нашего сотрудничества.

 Предоставляю качественные услуги по написанию текстов на заказ. Имею навыки работы с SEO-текстами, пишу статьи различной тематической направленности. 

 К работе отношусь ответственно, всегда учитываю пожелания заказчика и сроки выполнения задания.

Все тексты пишутся на доступном языке, легко читаются и понятны любой целевой аудитории.

 Готова обсудить все детали и приступить к работе.

 Особые характеристики:ответственность, порядочность, хорошая адаптация к новым обстоятельствам,

нацеленность на успех, гибкость и находчивость при решении нестандартных

ситуаций, быстрая обучаемость, стремление расти и развиваться дальше в смежных

профессиях.

 Гарантирую:

Соблюдение требований и сроков по каждому проекту.

Написание текстов разной жанровой и целевой направленности.

Умение работать в команде.