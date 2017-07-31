Предоставляю качественные услуги по написанию текстов на заказ. Имею навыки работы с SEO-текстами, пишу статьи различной тематической направленности.
К работе отношусь ответственно, всегда учитываю пожелания заказчика и сроки выполнения задания.
Все тексты пишутся на доступном языке, легко читаются и понятны любой целевой аудитории.
Готова обсудить все детали и приступить к работе.
Особые характеристики:ответственность, порядочность, хорошая адаптация к новым обстоятельствам,
нацеленность на успех, гибкость и находчивость при решении нестандартных
ситуаций, быстрая обучаемость, стремление расти и развиваться дальше в смежных
профессиях.
Гарантирую:
Соблюдение требований и сроков по каждому проекту.
Написание текстов разной жанровой и целевой направленности.
Умение работать в команде.