переводчик ФРАНЦУЗСКИЙ, СЕРБСКИЙ

Выполняю письменные переводы с французского и сербского (и черногорского) языков на русский и обратно.

Тематика: юридический перевод, документы (личные, доверенности, договора купли-продажи, судебные документы и др.), историческая, медицина, искусство, туризм.

Желаемая стоимость: французский - 250 руб./1800 знаков с пробелами, сербский (и черногорский) 300 руб./1800 знаков с пробелами.