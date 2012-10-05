переводчик ФРАНЦУЗСКИЙ, СЕРБСКИЙ
Выполняю письменные переводы с французского и сербского (и черногорского) языков на русский и обратно.
Тематика: юридический перевод, документы (личные, доверенности, договора купли-продажи, судебные документы и др.), историческая, медицина, искусство, туризм.
Желаемая стоимость: французский - 250 руб./1800 знаков с пробелами, сербский (и черногорский) 300 руб./1800 знаков с пробелами.
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Портфолио
- Перевод с французского на русский196 просмотров
- Перевод с русского на французский257 просмотров
- Перевод с русского на французский183 просмотра
- Перевод с сербского на русский240 просмотров