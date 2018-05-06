Привет, меня зовут Сергей, я занимаюсь разработкой сайтов.
Вы находитесь на правильном пути, eсли вы ищете качественную и валидную вeрстку из PSD макета.
Я могу сделать landing page, корпоративный сайт, интернет магазин, сайт портфолио.
Вы получите pixel perfect и кросс-браузерную HTML/CSS/JS верстку, которая будет работать на всех устройствах, настольных компьютерах, лаптопах, планшетах и мобильных устройствах.
Я ответственно подхожу к своей работе и соблюдаю сроки.
Мои навыки:
-- HTML5 / CSS3
-- JavaScript / jQuery
-- Bootstrap 4
-- Адаптивная верстка под все разрешения экранов
-- Кросс-браузерная верстка
-- Оптимизация SEO
-- Стандарты W3C
-- Pixel Perfect
-- Sass
-- PSD to HTML
-- WordPress
Я использую в своей работе:
-- Photoshop
-- InvisionApp
-- Git
-- Gulp
-- Zeplin
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы.