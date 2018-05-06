Верстка сайтов | HTML5 | CSS3 | JS | jQuery

Привет, меня зовут Сергей, я занимаюсь разработкой сайтов.

Вы находитесь на правильном пути, eсли вы ищете качественную и валидную вeрстку из PSD макета.

Я могу сделать landing page, корпоративный сайт, интернет магазин, сайт портфолио.

Вы получите pixel perfect и кросс-браузерную HTML/CSS/JS верстку, которая будет работать на всех устройствах, настольных компьютерах, лаптопах, планшетах и мобильных устройствах.

Я ответственно подхожу к своей работе и соблюдаю сроки.

Мои навыки:

-- HTML5 / CSS3

-- JavaScript / jQuery

-- Bootstrap 4

-- Адаптивная верстка под все разрешения экранов

-- Кросс-браузерная верстка

-- Оптимизация SEO

-- Стандарты W3C

-- Pixel Perfect

-- Sass

-- PSD to HTML

-- WordPress

Я использую в своей работе:

-- Photoshop

-- InvisionApp

-- Git

-- Gulp

-- Zeplin

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы.