Фотограф, иллюстратор, диктор.
Фотограф:
- портретная фотосъемка,
- предметная фотосъемка.
Иллюстратор:
- пикселарт (иконки, различная графика для сайтов, игр),
- векторные иллюстрации.
Диктор:
Начинающий, есть опыт начитки рассказов, озвучки.
- начитка книг, рассказов и тп.,
- озвучка автоответчиков,
- озвучка роликов.
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Портфолио
- Предметная фотосъeмка153 просмотра
- Портретная съемка120 просмотров
- Эля142 просмотра
- Съемка в студии174 просмотра
- Радио132 просмотра
- Автоответчик130 просмотров
- Предметная фотосъемка113 просмотров
- Алиса140 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$15/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга