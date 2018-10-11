Llama

Ольга Llama

 
48 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Фотограф, иллюстратор, диктор.

Фотограф:

- портретная фотосъемка,

- предметная фотосъемка.

Иллюстратор:

- пикселарт (иконки, различная графика для сайтов, игр),

- векторные иллюстрации.

Диктор:

Начинающий, есть опыт начитки рассказов, озвучки.

- начитка книг, рассказов и тп.,

- озвучка автоответчиков,

- озвучка роликов.

Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$15/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга