Lliamerlin

Графический дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Полина. Я работаю графическим дизайнером.

У меня есть художественное образование и большая насмотренность. Я минималист, поэтому большинство моих работ в стиле минимализм.

Я разрабатываю до вас:

- Фирменный стиль

- Логотипы

- Инфопродукты

- Презентации

- Печатную продукцию

- Портфолио

Я работала с брендами, работающими в сфере красоты, медиа. Разрабатывала стиль для студии красоты, для профессионального парикмахера, а также для фотографа.

Уверенно владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Corel Draw

Буду рада сотрудничеству珞