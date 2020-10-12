Lliamerlin

Полина Lliamerlin

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Полина. Я работаю графическим дизайнером.

У меня есть художественное образование и большая насмотренность. Я минималист, поэтому большинство моих работ в стиле минимализм.

Я разрабатываю до вас:

- Фирменный стиль 

- Логотипы

- Инфопродукты

- Презентации 

- Печатную продукцию 

- Портфолио

Я работала с брендами, работающими в сфере красоты, медиа. Разрабатывала стиль для студии красоты, для профессионального парикмахера, а также для фотографа.

Уверенно владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Corel Draw

Буду рада сотрудничеству珞