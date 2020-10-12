Lliamerlin

Графический дизайнер
Здравствуйте! Меня зовут Полина. Я работаю графическим дизайнером.
У меня есть художественное образование и большая насмотренность. Я минималист, поэтому большинство моих работ в стиле минимализм.
Я разрабатываю до вас:
- Фирменный стиль
- Логотипы
- Инфопродукты
- Презентации
- Печатную продукцию
- Портфолио
Я работала с брендами, работающими в сфере красоты, медиа. Разрабатывала стиль для студии красоты, для профессионального парикмахера, а также для фотографа.
Уверенно владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Corel Draw
Буду рада сотрудничеству珞
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