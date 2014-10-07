Танчук Юлия
38 лет
Добрый день!
Приветствую всех посетителей этой страницы!
Спасибо, что заинтересовались моей кандидатурой и заглянули в мое мини-резюме!
Я готова предоставить Вам такие услуги:
• Написание статей практически любой тематики.
• Качественный копирайтинг – интересные тексты, как для людей, так и для поисковых машин.
• Уникальный рерайтинг – ручная и глубокая переработка текста с полным погружением в тематику.
• Наполнения сайтов текстами, статьями, новостями на разные темы, разной сложности, для разных целей.
Если Вам необходимы статьи высокого качества, которые будут привлекать внимание пользователей к Вашему ресурсу – буду рада сотрудничеству!
Гарантирую уникальный контент, легкий и приятный для чтения, а также индивидуальный и творческий подход к каждому заказу.
Работаю как с маленькими, так и с большими объемами.
Буду рада видеть Вас в числе своих заказчиков!
Обращайтесь, я всегда открыта к диалогу!