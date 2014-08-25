Lobanovaty

Перевод текстов китайского языка на русский и наоборот (любой жанр)

РЕЗЮМЕ

Гражданка Российской Федерации. В 2006 г. закончила аспирантуру Дальневосточного государственного гуманитарного университета (г. Хабаровск); защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика высшего профессионального образования в Дальневосточном государственном университете (г. Владивосток). Тема – «Формирование базовых элементов толерантности у студентов-лингвистов Дальнего Востока России в процессе профессиональной подготовки в вузе».

В 2010 г. проходила стажировку в Институте китайского языка при ЦИРЯ по методике преподавания китайского языка российским обучающимся в г. Чанчунь. В 2013 г. – повышение квалификации преподавателей китайского языка как иностранного (языковая подготовка) в Пекинском университете языка и культуры (сертификат Сертификат об окончании языковой подготовки Пекинского университета языка и культуры и сертификат подготовки преподавателя китайского языка как иностранного головного офиса института Конфуция в г. Пекин. В 2014 г. - языковая стажировка в Сямэньском университете.

Доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации международного (социально-гуманитарного факультета). В 2013 г. присвоено ученое звание доцента.

Имеет опыт работы переводчиком. Участие в подготовке материалов при проведении (перевод) международных форумов ректоров вузов Восточного региона России и Северо-Восточных регионов Китая (2010 – 2013 гг.). Перевод (русский язык/китайский язык) и подготовка издания к юбилейному форуму ректоров «Университеты России и Китая – вместе в новом тысячелетии» (издано две книги), 2012 -2013 гг.

Сфера научных интересов – китаистика; политическая лингвистика и язык СМИ КНР; дискурсные практики в «новейших масс-медиа КНР» толерантность и межкультурные коммуникации; теория и методика преподавания китайского языка. В научной сфере доцент Т. Н. Лобанова имеет около 60 печатных работ. Переводчик и автор серии публикаций о Китае и китайской культуре в научно-популярных изданиях: «Мой университет» (г. Хабаровск), «Мир китайской филологии и дидактики» под ред. И. В. Кочергина (г. Москва, Изд-во «Восточная книга»).

Достижения и поощрения

• Член Национального и Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике в сфере филологических наук Международной академии наук и высшего образования (МАНВО, г. Лондон).

• Член Цзилиньской ассоциации преподавателей китайского языка для российских обучающихся.

• Член Российской Ассоциации международных исследований.

• Диплом научного руководителя конкурсной работы «За творческий вклад в дело сохранения и воспитания интеллектуального потенциала России и подготовку победителя девятого Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»;

• Золотой знак отличия «Слово учителя» НС «Интеграция» (удостоверение № 175 к золотому знаку отличия);

• Благодарственные письма за подготовку дипломантов-победителей среди студентов в открытых конкурсах на лучший перевод с китайского языка на русский и с русского на китайский института Конфуция Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета.