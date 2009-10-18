Darqus Locktar-O-Dark LocKtaR-o-DarKLocKtaR-o-DarK
Позитивный дизайнер сайтов. [Россия, г. Москва]
* Информация о цене только при контактах;
* Опыт в сфере IT-технологий — 4 года;
* Работаю только с предоплатой;
* Способы оплаты: Webmoney;
* Работаю по схеме: предоплата — эскизы, оплата — исходник;
* Сотрудничество со мной идет в легкой, дружеской и домашней обстановке =)
* На weblancer у меня один аккаунт, и, в случае обращенния личностей от моего именни, я ответственности ...сами понимаете;
Уважаемые заказчики! Обратите вниманние!
1. Для контактов я использую только электронную почту или приватные сообщенния на этом сайтe;
2. Стоимость моих услуг от 100 у.е. (более точно после заполненния брифа);
3. Со всеми новыми заказчиками я работаю только с предоплатой;
4. Возможные способы оплаты WebMoney или наличка в городе Москва;
5. С заказчиками без исчерпывающего ТЗ, или он "просто хочет что-то клёвое" не работаю;
6. Постоянным заказчикам – скидки;
Ссылка на портфолио: http://portfolio.darqus.ru/