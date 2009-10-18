LocKtaR-o-DarK

Создатель сайтов

Позитивный дизайнер сайтов. [Россия, г. Москва]

* Информация о цене только при контактах;

* Опыт в сфере IT-технологий — 4 года;

* Работаю только с предоплатой;

* Способы оплаты: Webmoney;

* Работаю по схеме: предоплата — эскизы, оплата — исходник;

* Сотрудничество со мной идет в легкой, дружеской и домашней обстановке =)

* На weblancer у меня один аккаунт, и, в случае обращенния личностей от моего именни, я ответственности ...сами понимаете;

Уважаемые заказчики! Обратите вниманние!

1. Для контактов я использую только электронную почту или приватные сообщенния на этом сайтe;

2. Стоимость моих услуг от 100 у.е. (более точно после заполненния брифа);

3. Со всеми новыми заказчиками я работаю только с предоплатой;

4. Возможные способы оплаты WebMoney или наличка в городе Москва;

5. С заказчиками без исчерпывающего ТЗ, или он "просто хочет что-то клёвое" не работаю;

6. Постоянным заказчикам – скидки;

Ссылка на портфолио: http://portfolio.darqus.ru/