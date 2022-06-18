КВАЛИФИКАЦИЯ: Письменный и устный перевод с/на английский язык, комплексная локализация продуктов и решений, например, интерактивные справки, перевод печатных
документов и любых материалов, необходимых для вывода на рынок новых видов
продукции. В частности, мой опыт работы включает локализацию различных систем в
следующих областях: Аппаратное обеспечение и оргтехника: Серверы, рабочие станции, настольные компьютеры, портативные и карманные компьютеры, сканеры, принтеры, многофункциональные блоки, программное
обеспечение для сетевого оборудования, периферических устройств и Интернета,
включая операционные системы, приложения, промышленное программное обеспечение,
программное обеспечение для автоматизации производственных процессов, языки
программирования, системы управления базами данных, специальное программное
обеспечение, сетевые технологии и Интернет. Производство: Производственное оборудование, строительство, нефть и газ, конвейеры, сельское хозяйство и
земледелие, упаковочное оборудование и пищевая промышленность, планирование
ресурсов предприятий и промышленная электроника. ОБЛАСТИ ПЕРЕВОДА: Информационные технологии, КИПиА, локализация программного обеспечения, автомобилестроение, машиностроение, сертификация по
API/ISO, ракетно-космическое двигателестроение, атомная энергия, химия,
медицина, реклама и пр. ОПЫТ РАБОТЫ: [table]
АО НИПИГАЗ
Ноябрь 2018 - 11 июня 2021
(Акционерное общество Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа)
Письменный и устный перевод по проекту Строительство Амурского газоперерабатывающего завода.
Сотрудничал с несколькими переводческими агентствами
Ноябрь 2013 - Ноябрь 2018
TESTO RUS (Компания по разработке и производству измерительных приборов и систем)
Декабрь 2007 - Ноябрь 2013
Ведущий мировой производитель портативных измерительных приборов
Должность:
Переводчик
Обязанности:
Письменный перевод материалов с/на английский язык по измерительным приборам, используемым во всех отраслях промышленности – от
пищевой промышленности и систем отопления, вентиляции и кондиционирования до
лабораторий и различных секторов производства, включая приборы и системы для
измерения: - Температуры - Скорости - Скорости вращения - Влажности - Регистраторы данных - А также приборы для контроля качества воздуха в помещениях, контроля освещённости и уровня шума
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Janus Worldwide (Переводческое агентство)
2003-2006
Ведущий поставщик решений в области перевода и локализации
Должность:
Письменный и устный переводчик
Обязанности:
Перевод с/на английский язык материалов по следующим темам: - Информационные технологии, телекоммуникации, сетевое оборудование и программное обеспечение - Автомобилестроение, авиакосмическая промышленность и общее производство - Наука: Физика, химия, биология и медицина - Нефть, горнодобывающая промышленность и энергетика - Маркетинг, финансы и юриспруденция
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QPD MOSCOW REPRESENTATIVE OFFICE (Американская компания по сертификации качества)
2002-2003
Должность:
Аудитор качества в области трубопрокатного производства и специалист по проектам
Обязанности: Проведение аудита качества трубопрокатных и сталепрокатных предприятий России и стран СНГ по стандартам ISO и API,
оказание содействия таким предприятиям в переходе на новые версии
вышеуказанных стандартов, а также разработка и оформление Руководств по системе
управления качеством. Переводы с/на английский язык материалов больших
объёмов по вышеуказанной теме, включая устный перевод в ходе проведения
семинаров по вопросам управления качеством для представителей
предприятий-клиентов компании.
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MAXIMA COMMUNICATION GROUP (Российско-европейское рекламное агентство полного цикла)
1997-2002
Должность:
Переводчик/Устный переводчик
Обязанности:
Все виды перевода по теме «реклама», включая устный перевод на различных пресс-конференциях, письменный перевод всей
входящей/исходящей деловой переписки с иностранными клиентами и партнёрами
компании, а также участие в деятельности компании в области PR и организации
презентаций, например, Ежегодная презентация Каннского Фестиваля Рекламы в
Москве. Имею соавторство в книге «История рекламных коммуникаций Японии»
Президента Коммуникационной группы "МАКСИМА", д-ра Владимира
Евстафьева. Авторство английского варианта брошюры «Каннские Львы в России»,
распространяемой в ходе проведения Международного Фестиваля рекламы в Каннах.
Перевод всех материалов для альбома, изданного к 70ти летнему юбилею компании "ИНТУРИСТ".
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МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УДОКАНСКОЙ ГОРНОЙ КОМПАНИИ (Российско-американско-германская компания по разработке угольных месторождений)
1996
Должность:
Ассистент Генерального Директора
Обязанности:
Участие в качестве последовательного переводчика в международных переговорах по добыче и переработке угля, а также в решении
различных юридических вопросов и проведении совещаний и семинаров. Перевод
всей технической документации (технические характеристики и требования,
руководства по эксплуатации оборудования и т.п.), перевод на английский язык
Технико-экономического обоснования направления горно-металлургической
деятельности компании, работа с текущей документацией московского
представительства компании, включая ведение переписки с российскими и
иностранными партнёрами, обеспечение взаимодействия с представителями
руководства компании в США и Германии, курирование взаимодействия компании с
поставщиками оборудования и услуг, командировки на проекты в таких регионах
как Чита, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре для участия в процессе
технического обучения и устного/письменного перевода для иностранного
персонала компании QUAKER COAL и CATERPILLER. Составление отчётов для
бухгалтерии.
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YEVROTORG-EUROTRADE (Компания по продаже периферийных компьютерных устройств)
1995-1996
Должность:
Заместитель Генерального Директора, Директор по продажам
Обязанности:
Установление контактов и взаимодействие с иностранными и российскими партнёрами. Ведение переговоров с иностранными поставщиками по
различным вопросам, касающимся состояния поставок, решения юридических и
финансовых вопросов сотрудничества, политики ценообразования и т.п.
Составление, контроль выполнения и перевод договоров поставки продукции таких
компаний как SyQuest (устройства для съёмных жёстких дисков и носителей),
Telebit (модемы и маршрутизаторы), Buslogic (SCSI-адаптеры и
RAID-контроллеры), ProCom (RAID-массивы жёстких дисков) и т.п. Организация и
координация процесса поставки оборудования из Западной Европы и США.
Оформление поставок, включая процесс таможенной очистки и доставки
оборудования клиентам, курирование взаимодействия с поставщиками оборудования
и услуг, а также участие в разработке бизнес-планов и составлении прогнозов
объёмов продаж. Инвентаризация и оформление заказов на поставку отдельных
видов оборудования. Ведение базы данных существующих и потенциальных
клиентов. Участие в крупномасштабных выставках компьютерного оборудования в
Москве, таких как COMTEK, Softool, Современные банковские технологии и т.п.
Проведение оперативных собраний персонала и переговоров с партнёрами
компании, составление квартальных и годовых финансовых отчётов, участие в
обучении представителей подрядчиков по эксплуатации высокотехнологичного
оборудования, а также составление программ обучения и ведение регистрационных
записей по процессу обучения. Анализ статистических данных по исследованию
российского рынка, перевод всех видов деловой и технической документации,
такой как технические характеристики, руководства по эксплуатации
высокотехнологичного оборудования и т.п. Устный перевод в ходе проведения
текущих мероприятий и перевод всей входящей/исходящей корреспонденции.
DHL EXPRESS INTERNATIONAL (Международная служба курьерской доставки)
1994-1995
Должность:
Агент по работе с документами
Обязанности:
Все виды письменного перевода для обеспечения надлежащего выполнения процесса таможенной очистки, включая сбор и подготовку
соответствующей документации, составление таможенных деклараций для
получателей грузов, а также письменный перевод сопроводительной документации.
Отслеживание состояния доставки и решение любых формальностей, относящихся к
прохождению грузов через российскую таможню.
ОТДЕЛ ПРОТОКОЛА И ВИЗ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
1992-1994
Должность:
Переводчик/Устный переводчик
Обязанности:
Участие в различных международных проектах, таких как транспортировка топливных сборок в Хаббанию (Ирак), совместных проектах
МИНАТОМа и МАГАТЭ по обучению иностранных специалистов на российских объектах
по исследованиям в области атомной энергии, таких как атомная станция в
Нововоронеже и других городах России. Содействие в организации проведения
ознакомительных поездок на объекты по исследованиям в области атомной энергии
и перевод лично для г-на Джона Филиппа Колтона, Директора Отдела стажировок
МАГАТЭ. Устный и письменный перевод по теме «Атомная энергия». Перевод всей
входящей/исходящей корреспонденции, а также устный перевод для г-на В.Н.
Михайлова, Министра РФ по атомной энергии и других высокопоставленных
представителей Министерства.
ОПЫТ ВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ:
BOEING (Московское представительство) (Компания по производству воздушных судов)
1996
Обязанности:
Устный перевод для г-на Рока Крамера, Директора Подразделения спутниковых коммуникаций компании BOEING.
PRATT&WHITNEY (Компания по ракетно-космическому двигателестроению)
1994
Должность:
Переводчик/Устный переводчик
Обязанности:
Устный и письменный перевод по теме «Ракетно-космическое двигателестроение» для американского персонала компании.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
По требованию
ОБРАЗОВАНИЕ:
МГИИЯ им. Мориса Тореза
Сентябрь 1986 – Июнь 1992
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
Преподаватель английского языка
ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА:
Опытный пользователь, все приложения MS Office и SDL + опыт системного администрирования
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Дата рождения: 8 февраля, 1968 года г. Москва
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
Холост
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Чувство юмора, коммуникабельность, трудолюбие, быстрая обучаемость
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