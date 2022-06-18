Переводчик английского языка

КВАЛИФИКАЦИЯ: Письменный и устный перевод с/на английский язык, комплексная локализация продуктов и решений, например, интерактивные справки, перевод печатных

документов и любых материалов, необходимых для вывода на рынок новых видов

продукции. В частности, мой опыт работы включает локализацию различных систем в

следующих областях: Аппаратное обеспечение и оргтехника: Серверы, рабочие станции, настольные компьютеры, портативные и карманные компьютеры, сканеры, принтеры, многофункциональные блоки, программное

обеспечение для сетевого оборудования, периферических устройств и Интернета,

включая операционные системы, приложения, промышленное программное обеспечение,

программное обеспечение для автоматизации производственных процессов, языки

программирования, системы управления базами данных, специальное программное

обеспечение, сетевые технологии и Интернет. Производство: Производственное оборудование, строительство, нефть и газ, конвейеры, сельское хозяйство и

земледелие, упаковочное оборудование и пищевая промышленность, планирование

ресурсов предприятий и промышленная электроника. ОБЛАСТИ ПЕРЕВОДА: Информационные технологии, КИПиА, локализация программного обеспечения, автомобилестроение, машиностроение, сертификация по

API/ISO, ракетно-космическое двигателестроение, атомная энергия, химия,

медицина, реклама и пр. ОПЫТ РАБОТЫ: [table]

АО НИПИГАЗ

Ноябрь 2018 - 11 июня 2021

(Акционерное общество Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа)

Письменный и устный перевод по проекту Строительство Амурского газоперерабатывающего завода.

Сотрудничал с несколькими переводческими агентствами

Ноябрь 2013 - Ноябрь 2018

TESTO RUS (Компания по разработке и производству измерительных приборов и систем)

Декабрь 2007 - Ноябрь 2013

Ведущий мировой производитель портативных измерительных приборов

Должность:

Переводчик

Обязанности:

Письменный перевод материалов с/на английский язык по измерительным приборам, используемым во всех отраслях промышленности – от

пищевой промышленности и систем отопления, вентиляции и кондиционирования до

лабораторий и различных секторов производства, включая приборы и системы для

измерения: - Температуры - Скорости - Скорости вращения - Влажности - Регистраторы данных - А также приборы для контроля качества воздуха в помещениях, контроля освещённости и уровня шума

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Janus Worldwide (Переводческое агентство)

2003-2006

Ведущий поставщик решений в области перевода и локализации

Должность:

Письменный и устный переводчик

Обязанности:

Перевод с/на английский язык материалов по следующим темам: - Информационные технологии, телекоммуникации, сетевое оборудование и программное обеспечение - Автомобилестроение, авиакосмическая промышленность и общее производство - Наука: Физика, химия, биология и медицина - Нефть, горнодобывающая промышленность и энергетика - Маркетинг, финансы и юриспруденция

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QPD MOSCOW REPRESENTATIVE OFFICE (Американская компания по сертификации качества)

2002-2003

Должность:

Аудитор качества в области трубопрокатного производства и специалист по проектам

Обязанности: Проведение аудита качества трубопрокатных и сталепрокатных предприятий России и стран СНГ по стандартам ISO и API,

оказание содействия таким предприятиям в переходе на новые версии

вышеуказанных стандартов, а также разработка и оформление Руководств по системе

управления качеством. Переводы с/на английский язык материалов больших

объёмов по вышеуказанной теме, включая устный перевод в ходе проведения

семинаров по вопросам управления качеством для представителей

предприятий-клиентов компании.

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MAXIMA COMMUNICATION GROUP (Российско-европейское рекламное агентство полного цикла)

1997-2002

Должность:

Переводчик/Устный переводчик

Обязанности:

Все виды перевода по теме «реклама», включая устный перевод на различных пресс-конференциях, письменный перевод всей

входящей/исходящей деловой переписки с иностранными клиентами и партнёрами

компании, а также участие в деятельности компании в области PR и организации

презентаций, например, Ежегодная презентация Каннского Фестиваля Рекламы в

Москве. Имею соавторство в книге «История рекламных коммуникаций Японии»

Президента Коммуникационной группы "МАКСИМА", д-ра Владимира

Евстафьева. Авторство английского варианта брошюры «Каннские Львы в России»,

распространяемой в ходе проведения Международного Фестиваля рекламы в Каннах.

Перевод всех материалов для альбома, изданного к 70ти летнему юбилею компании "ИНТУРИСТ".

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МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УДОКАНСКОЙ ГОРНОЙ КОМПАНИИ (Российско-американско-германская компания по разработке угольных месторождений)

1996

Должность:

Ассистент Генерального Директора

Обязанности:

Участие в качестве последовательного переводчика в международных переговорах по добыче и переработке угля, а также в решении

различных юридических вопросов и проведении совещаний и семинаров. Перевод

всей технической документации (технические характеристики и требования,

руководства по эксплуатации оборудования и т.п.), перевод на английский язык

Технико-экономического обоснования направления горно-металлургической

деятельности компании, работа с текущей документацией московского

представительства компании, включая ведение переписки с российскими и

иностранными партнёрами, обеспечение взаимодействия с представителями

руководства компании в США и Германии, курирование взаимодействия компании с

поставщиками оборудования и услуг, командировки на проекты в таких регионах

как Чита, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре для участия в процессе

технического обучения и устного/письменного перевода для иностранного

персонала компании QUAKER COAL и CATERPILLER. Составление отчётов для

бухгалтерии.

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YEVROTORG-EUROTRADE (Компания по продаже периферийных компьютерных устройств)

1995-1996

Должность:

Заместитель Генерального Директора, Директор по продажам

Обязанности:

Установление контактов и взаимодействие с иностранными и российскими партнёрами. Ведение переговоров с иностранными поставщиками по

различным вопросам, касающимся состояния поставок, решения юридических и

финансовых вопросов сотрудничества, политики ценообразования и т.п.

Составление, контроль выполнения и перевод договоров поставки продукции таких

компаний как SyQuest (устройства для съёмных жёстких дисков и носителей),

Telebit (модемы и маршрутизаторы), Buslogic (SCSI-адаптеры и

RAID-контроллеры), ProCom (RAID-массивы жёстких дисков) и т.п. Организация и

координация процесса поставки оборудования из Западной Европы и США.

Оформление поставок, включая процесс таможенной очистки и доставки

оборудования клиентам, курирование взаимодействия с поставщиками оборудования

и услуг, а также участие в разработке бизнес-планов и составлении прогнозов

объёмов продаж. Инвентаризация и оформление заказов на поставку отдельных

видов оборудования. Ведение базы данных существующих и потенциальных

клиентов. Участие в крупномасштабных выставках компьютерного оборудования в

Москве, таких как COMTEK, Softool, Современные банковские технологии и т.п.

Проведение оперативных собраний персонала и переговоров с партнёрами

компании, составление квартальных и годовых финансовых отчётов, участие в

обучении представителей подрядчиков по эксплуатации высокотехнологичного

оборудования, а также составление программ обучения и ведение регистрационных

записей по процессу обучения. Анализ статистических данных по исследованию

российского рынка, перевод всех видов деловой и технической документации,

такой как технические характеристики, руководства по эксплуатации

высокотехнологичного оборудования и т.п. Устный перевод в ходе проведения

текущих мероприятий и перевод всей входящей/исходящей корреспонденции.

DHL EXPRESS INTERNATIONAL (Международная служба курьерской доставки)

1994-1995

Должность:

Агент по работе с документами

Обязанности:

Все виды письменного перевода для обеспечения надлежащего выполнения процесса таможенной очистки, включая сбор и подготовку

соответствующей документации, составление таможенных деклараций для

получателей грузов, а также письменный перевод сопроводительной документации.

Отслеживание состояния доставки и решение любых формальностей, относящихся к

прохождению грузов через российскую таможню.

ОТДЕЛ ПРОТОКОЛА И ВИЗ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

1992-1994

Должность:

Переводчик/Устный переводчик

Обязанности:

Участие в различных международных проектах, таких как транспортировка топливных сборок в Хаббанию (Ирак), совместных проектах

МИНАТОМа и МАГАТЭ по обучению иностранных специалистов на российских объектах

по исследованиям в области атомной энергии, таких как атомная станция в

Нововоронеже и других городах России. Содействие в организации проведения

ознакомительных поездок на объекты по исследованиям в области атомной энергии

и перевод лично для г-на Джона Филиппа Колтона, Директора Отдела стажировок

МАГАТЭ. Устный и письменный перевод по теме «Атомная энергия». Перевод всей

входящей/исходящей корреспонденции, а также устный перевод для г-на В.Н.

Михайлова, Министра РФ по атомной энергии и других высокопоставленных

представителей Министерства.

ОПЫТ ВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ:

BOEING (Московское представительство) (Компания по производству воздушных судов)

1996

Обязанности:

Устный перевод для г-на Рока Крамера, Директора Подразделения спутниковых коммуникаций компании BOEING.

PRATT&WHITNEY (Компания по ракетно-космическому двигателестроению)

1994

Должность:

Переводчик/Устный переводчик

Обязанности:

Устный и письменный перевод по теме «Ракетно-космическое двигателестроение» для американского персонала компании.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По требованию

ОБРАЗОВАНИЕ:

МГИИЯ им. Мориса Тореза

Сентябрь 1986 – Июнь 1992

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

Преподаватель английского языка

ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА:

Опытный пользователь, все приложения MS Office и SDL + опыт системного администрирования

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:

Дата рождения: 8 февраля, 1968 года г. Москва

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

Холост

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Чувство юмора, коммуникабельность, трудолюбие, быстрая обучаемость

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