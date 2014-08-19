Персональная информация:
Шульга Кирилл Вячеславович
Веб сайт: www.loftystudio.com
Имейл: [email protected]
Skype: mefodiy_1
Образование:
1986-1989 Занимался в худ.школе
1989-1994 Учился в Одесском художественном училище им. М.Б. Грекова
Получил специальность «Художник рекламы»
Профессиональное владение следующими программами:
Графические пакеты: Photoshop, Illustrator, FreeHand, Quark XPress
Операционные системы: WinXP, MacOS
Опыт работы:
1994 -1998 г. Книжное Издательство ИХП
Позиция: Дизайнер книжной графики. (Оформление обложек, буклетов, верстка)
1998-1999 г. Издательство-Типография ВМВ
Позиция : Дизайнер широкого профиля (Оформление: Обложек, журналов, создание фирменного стиля, разработка логотипов, веб сайты, работа в пре-пресе)
1999-2000 г. Дизайнерская группа TENET
Позиция: Креативный Веб-дизайнер (Разработка концептов дизайна для сайтов)
2000 – 2014 г. Дизайн студия Lofty
Позиция: Арт-директор
Разработка и реализация концептов дизайна для сайтов, Креативные идеи.