Lofty

Кирилл Шульга Lofty

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Веб-дизайнер

Персональная информация:

Шульга Кирилл Вячеславович

Веб сайт: www.loftystudio.com

Имейл: [email protected]

Skype: mefodiy_1

Образование:

1986-1989 Занимался в худ.школе

1989-1994 Учился в Одесском художественном училище им. М.Б. Грекова

Получил специальность «Художник рекламы»

Профессиональное владение следующими программами:

Графические пакеты: Photoshop, Illustrator, FreeHand, Quark XPress

Операционные системы: WinXP, MacOS

Опыт работы:

1994 -1998 г. Книжное Издательство ИХП

Позиция: Дизайнер книжной графики. (Оформление обложек, буклетов, верстка)

1998-1999 г. Издательство-Типография ВМВ

Позиция : Дизайнер широкого профиля (Оформление: Обложек, журналов, создание фирменного стиля, разработка логотипов, веб сайты, работа в пре-пресе)

1999-2000 г. Дизайнерская группа TENET

Позиция: Креативный Веб-дизайнер (Разработка концептов дизайна для сайтов)

2000 – 2014 г. Дизайн студия Lofty

Позиция: Арт-директор

Разработка и реализация концептов дизайна для сайтов, Креативные идеи.