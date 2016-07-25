LogikaCRM

Дарья LogikaCRM

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Внедрение и разработка CRM

Внедряем CRM 

В любой бизнес за 7 дней! 

Результат: 

- порядок в отделе продаж; 

- выше скорость обработки заявок; 

- понятная аналитика; 

- прозрачность работы менеджеров

Мы отлично знаем не только возможности, но и ограничения, подводные камни большинства CRM систем (самых популярных на рынке). 

Поэтому предлагаем в том числе и платную услугу: "Выбор CRM системы".

Встраиваемые системы
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$19/час
от $47от 1 дня
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