Внедрение и разработка CRM

Внедряем CRM

В любой бизнес за 7 дней!

Результат:

- порядок в отделе продаж;

- выше скорость обработки заявок;

- понятная аналитика;

- прозрачность работы менеджеров

Мы отлично знаем не только возможности, но и ограничения, подводные камни большинства CRM систем (самых популярных на рынке).

Поэтому предлагаем в том числе и платную услугу: "Выбор CRM системы".