Внедрение и разработка CRM
Внедряем CRM
В любой бизнес за 7 дней!
Результат:
- порядок в отделе продаж;
- выше скорость обработки заявок;
- понятная аналитика;
- прозрачность работы менеджеров
Мы отлично знаем не только возможности, но и ограничения, подводные камни большинства CRM систем (самых популярных на рынке).
Поэтому предлагаем в том числе и платную услугу: "Выбор CRM системы".
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Портфолио
- Простое внедрение CRM в компанию по лечению372 просмотра
- Внедрение CRM в компанию по логистике и ВЭД580 просмотров
- CRM в продаже автозапчастей под заказ313 просмотров
- Разработка системы-помощника для тренинг-центра313 просмотров
Встраиваемые системы
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$19/час
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