- Кроссбраузерная и семантическая верстка (Chrome 16+, Firefox 15+, Opera 12+, Safari 8+, IE 9+); - Фиксированная, резиновая, адаптивная и отзывчивая
Знания и навыки:
- Кроссбраузерная и семантическая верстка (Chrome 16+, Firefox 15+, Opera 12+, Safari 8+, IE 9+);
- Фиксированная, резиновая, адаптивная и отзывчивая верстка;
- Соблюдение технологических стандартов W3C;
- HTML, CSS, JavaScript;
- jQuery, jQuery UI;
- Pixel Perfect;
- BEM (bem-naming);
- Less, Sass (SCSS);
- Gulp;
- Git (GitHub,);
- Adobe Photoshop.
Условия сотрудничества:
- Предоплата 50%; (ко всем заказчикам разный подход)
- БС.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Skype: kirilllogunov143
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
$300/час
от 2 дней
нет рейтинга