LogunovKirill

Кирилл LogunovKirill

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
- Кроссбраузерная и семантическая верстка (Chrome 16+, Firefox 15+, Opera 12+, Safari 8+, IE 9+); - Фиксированная, резиновая, адаптивная и отзывчивая

Знания и навыки: 

- Кроссбраузерная и семантическая верстка (Chrome 16+, Firefox 15+, Opera 12+, Safari 8+, IE 9+); 

- Фиксированная, резиновая, адаптивная и отзывчивая верстка; 

- Соблюдение технологических стандартов W3C; 

- HTML, CSS, JavaScript; 

- jQuery, jQuery UI; 

- Pixel Perfect; 

- BEM (bem-naming); 

- Less, Sass (SCSS); 

- Gulp; 

- Git (GitHub,); 

- Adobe Photoshop. 

Условия сотрудничества: 

- Предоплата 50%; (ко всем заказчикам разный подход)

- БС.

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Skype: kirilllogunov143

HTML-верстка
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$300/час
от 2 дней
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