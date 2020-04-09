Lokomativ1990

Настрою Реклама в РСЯ(Яндекс Директ)бесплатно

Меня зовутМаксим Иванов Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети

Яндекса. Я прошелтренинг "Специалист по интернет- Реклама РСЯ", усиленно изучил самые

современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. То есть япредлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв

о моей работе. Как Вамтакое предложение? Предлагаюобсудить детальнее. Жду от Васответа [email protected]С уважением,Максим Иванов