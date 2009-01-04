Составление пресс-релизов; автор образовательных мультимедийных ресурсов (начальная школа, география, общеучебные тренинги, экономика, исследователькие проекты для школьников, естественнонаучное содержание); рецензирование и тестирование дидактических пособий на электронных носителях; модератор (ведущий) сайта общественно-культурной , психолого-педагогической, естественнонаучной (любой другой интересной для меня )тематики; написание новостей, статей и комментариев к ним; создание рекламных текcтов; перевод (украинский - русский-украинский); корректура текстов, мультимедиа презентации.