Lolipack

Андрей Боровик Lolipack

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн приложения ВКонтакте

    Внимание! При отклике обязательно указывайте сроки и стоимость работы (Я понимаю что и то и другое может измениться в ходе дальнейших обсуждений и готов к этому). Отклики без указания этой информации перемещаю в папку "не ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение "покер".

    Не обращайте внимания на указанную мной цену. Нужен художник для приложения "Покер" для соц. сетей. В сообщении указывайте общую цену работы. Прошу учесть что средняя цена разработки приложения для социальной сети – 200 тысяч рублей ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lixachev
Дима 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
$450
0 баллов
13 лет назад
Приложение "покер".
Очередной желающий получить работу за спасибо. Всем не советую данного работодателя. Прошу администрацию обратить внимание на данного пользователя
Очередной нерадивый и крайне не умелый разводчик заказчиков на деньги. Сначала предлагает поэтапную оплату, а в процессе исполнения неожиданно меняет условия на работу по предоплате. Прикрывается голодными детьми, что выглядит очень комично. Есть предположение, что все его отзывы, написаны им самим (Прошу обратить внимание на практически однотипный стиль написания). Воздержитесь от работы по предоплате с этим субъектом. P.S. По поводу комментария горе-мошенника. Представляю какую переписку предоставит наш нерадивый друг. К сожалению должен заметить, что предлагал сдачу этапов, сколь угодно малых по размеру ( Вплоть до 1 рисунка из 350), и наткнулся на гору не понимания, очень странную в виду того, что исполнитель сам предлагал поэтапную оплату ( Которая не подразумевает предоплаты). Вот его сообщений: "http://www.weblancer.net/users/Lixachev/portfolio/ - это те работы. которые я сделал за 4 месяцап с проекта. А так 8 лет занимаюсь дизайном. У вас есть аська или скайп? можно ускорить процесс обсуждения. Оплата -поэтапная, то есть часть плана прорисовал - вы утвердили - оплатили часть и так до конца. Первую часть можно уже до обеда завтра показать." "До обеда завтра" - как я и предложил, на что мне была предложена предоплата.
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