Очередной нерадивый и крайне не умелый разводчик заказчиков на деньги. Сначала предлагает поэтапную оплату, а в процессе исполнения неожиданно меняет условия на работу по предоплате. Прикрывается голодными детьми, что выглядит очень комично. Есть предположение, что все его отзывы, написаны им самим (Прошу обратить внимание на практически однотипный стиль написания). Воздержитесь от работы по предоплате с этим субъектом.
P.S. По поводу комментария горе-мошенника. Представляю какую переписку предоставит наш нерадивый друг. К сожалению должен заметить, что предлагал сдачу этапов, сколь угодно малых по размеру ( Вплоть до 1 рисунка из 350), и наткнулся на гору не понимания, очень странную в виду того, что исполнитель сам предлагал поэтапную оплату ( Которая не подразумевает предоплаты). Вот его сообщений:
"http://www.weblancer.net/users/Lixachev/portfolio/
- это те работы. которые я сделал за 4 месяцап с проекта. А так 8 лет занимаюсь дизайном. У вас есть аська или скайп? можно ускорить процесс обсуждения. Оплата -поэтапная, то есть часть плана прорисовал - вы утвердили - оплатили часть и так до конца. Первую часть можно уже до обеда завтра показать."
"До обеда завтра" - как я и предложил, на что мне была предложена предоплата.