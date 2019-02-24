Кирилл Константинов Lolipop789Lolipop789
25 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Копирайт Word и Excel, Проектирование AutoCad и 3D Max
Выполняю заказы по проектированию 3Д и 2Д моделей и чертежей. На данный момент учусь в СПбГАСУ, поэтому работаю чтобы получать опыт в проектировании. Для выполнения вашего задания мне понадобятся модели составных частей сборочного 3д объекта, если это моделирование 3Д, или же точные размеры деталей сборочного чертежа, если это 2Д чертеж. А так же необходимо знать стандарты оформления, которые требует от вас ваша организация.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создам 2Д или 3Д модель необходимую для вас159 просмотров
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