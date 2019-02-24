Копирайт Word и Excel, Проектирование AutoCad и 3D Max

Выполняю заказы по проектированию 3Д и 2Д моделей и чертежей. На данный момент учусь в СПбГАСУ, поэтому работаю чтобы получать опыт в проектировании. Для выполнения вашего задания мне понадобятся модели составных частей сборочного 3д объекта, если это моделирование 3Д, или же точные размеры деталей сборочного чертежа, если это 2Д чертеж. А так же необходимо знать стандарты оформления, которые требует от вас ваша организация.