Lolita

Лолита Дуднакова Lolita

 
44 годаРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Образование: 1996 - 2001гг Ростовский государственный Университет

кафедра химии природных соединений (биохимии)

специальность: химик - инженер, преподаватель химии

опыт работы: 2001-2003 гг ОИЯИ (объединенный институт ядерных исследований)

г.Дубна; стажер - исследователь, затем - инженер-технолог

2003 - 2004 OAO "Тензор" химик - аналитик

2004-2005 преподаватель химии частной школы "Гармония"

Профессиональные навыки: ПК-пользователь

английский язык - свободно (3 года репетиторства на дому)