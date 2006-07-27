Образование: 1996 - 2001гг Ростовский государственный Университет
кафедра химии природных соединений (биохимии)
специальность: химик - инженер, преподаватель химии
опыт работы: 2001-2003 гг ОИЯИ (объединенный институт ядерных исследований)
г.Дубна; стажер - исследователь, затем - инженер-технолог
2003 - 2004 OAO "Тензор" химик - аналитик
2004-2005 преподаватель химии частной школы "Гармония"
Профессиональные навыки: ПК-пользователь
английский язык - свободно (3 года репетиторства на дому)
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