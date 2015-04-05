Качественные статьи, переводы, рерайты!

Всем доброго времени суток. Я занимаюсь написанием статей на довольно разные темы. Близкие темы по духу : психология( любая), медицина( мед. образования нету, но заказчики довольны), банковские сферы( была сотрудником банков, по этому многое знаю), строительство ( да-да, ремонтами и дизайном я также занималась),философия, социология, спорт и многое другое.

Заказы исполняю в срок, отношусь к работе со всей ответственностью. Так что если Вы выбрали меня - можете быть спокойны.