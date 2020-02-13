Дмитрий Шкляр LomarknehttLomarknehtt
26 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработка фотографий быстро и качественно!
Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий, я профессиональный фотограф. Занимаюсь фотографией уже 5 с половиной лет. За это время я успел 3 года отработать на телевидении, провести около 500 успешных фотосессий и конечно-же, подготовить и пердоставить своим клиентам готовый фотоматериал. Из-за того, что появилась более удобная по графику и зарплате работа-временно отошел от фотографии, и занимаюсь только обработкой.
Работаю в Adobe Lightroom, Photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Краткое портфолио с примерами обрабоки.44 просмотра
Обработка фотографий
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$4/час
от $6от 1 часа
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