Londort

Павел Londort

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка сайтов "под ключ", верстка, дизайн сайтов и моб. приложений.

Разрабатываю сайты "под ключ" любой сложности, Landing Page, Интернет-магазины.

CMS с которыми работаю:

  • Word Press
  • Bitrix
  • Joomla
  • Opencart
  • Самописные
Работаю c PHP, JavaScript, HTML5, CSS, Bootstrap, Foundation

Выполняю web-дизайн сайтов и мобильных приложений.Интеграция сайтов с внешними сервисами.

Работаю в этой сфере более 5 лет. Выполнено свыше 100 проектов различной сложности.Работаю по предоплате, гибкий подход: возможно разбить на этапы, если проект большой.

  • Создать приложение Android, IOS

    Для продуктового магазина. Нужно что бы клиент видел свои бонусные баллы, мог ими расплатиться или накапливать посредством qr кода. Стилистика будет взята с сайта (он в процессе) Функционал: взять у приложения трасса https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loyaltyplant.partner.trassa заправка, прям можно ...

    AndroidiOS
    Дизайн мобильных приложений9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна верстка

    Есть ТЗ goo.gl/XP0iHA и макеты по ссылке в нем: goo.gl/QkQynI   нужно сверстать.   https://yadi.sk/d/o1Fu7L5J3JuRXV тут фото в нормальном разрешении, если потребуются.  верстка нужна адаптивная.  Прошу ваши цену и сроки.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки на сайте (1С-Битрикс)

    Страница goo.gl/LD4gVY   Сейчас новости не привязываются к категории при публикации.   Все валится сюда:   goo.gl/QxXIv7   goo.gl/0IWQrI   goo.gl/UmrF91   а эти ссылки перекидывают на карту сайта.   joxi.ru/DBA0GGeTGYoP2y   ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плохие новости :)

    Страница https://goo.gl/LD4gVY Сейчас новости не привязываются к категории при публикации. Все валится сюда: https://goo.gl/QxXIv7 https://goo.gl/0IWQrI https://goo.gl/UmrF91 а эти ссылки перекидывают на html карту сайта. http://joxi.ru/DBA0GGeTGYoP2y ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить карту.

    В приветствии пишите "КАРТА"  На странице «Партнеры» дизайн карты должен быть как в макетах: http://salesup.net.ua/proj/2017/03/kraus/final/kraus_1170px_partner.jpg Сейчас ее просто перенесли с текущего сайта: goo.gl/8Q3yZQ.  Пожалуйста, вашу цену  Сделать надо быстро.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен программист Битрикс

    $75

    Здравствуйте, есть список того что просто вставили в верстку, а надо это дело сделать редактируемым из CMS  ссылка на ТЗ – yadi.sk/i/Uw2HjkWv3H5yxY  В сообщении писать "прогернаигат" иначе решу, что вы бот.  ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и натяжка на WP

    $130

    Нужно сверстать и натянуть на WordPress  Ссылка на ТЗ – https://yadi.sk/d/nVlSd_0q3GfkML Оплата по факту, можно этапами.  Перед сообщением пишите "Bot must die", иначе решу что бот :)

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перделка сайта на Битрикс

    $225

    Есть сайт на шаблоне. Требуется переделать дизайн по макетам. Макеты в ТЗ.  + допилить функционал по этим же макетам.  Ссылка на ТЗ yadi.sk/i/0Fma5HGb3FgRy5 – доступы по ссылке не активные  ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта по ТЗ на WordPress

    Необходимо создать сайт для онлайн школы Текущий сайт https://goo.gl/smv8qP Его можно взять за основу, но не обязательно. Этапы: 1. Прототипирование 2. Дизайн 3. Верстка 4. Программирование Крайний срок: ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перделка сайта на шаблоне

    Сайт: https://goo.gl/0LxmSD Исходники дизайна: https://yadi.sk/d/I0xuH98L3F7hHZ  По функционалу моменты: Закладываем интеграцию с Яндекс.Кассой. Предполагаю правда, что когда клиенту будет отмечено, что необходимо заключить договора с Яндекс.Кассой этот вопрос «заглохнет». Но саму интеграцию на сайте сделать. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад