Для продуктового магазина. Нужно что бы клиент видел свои бонусные баллы, мог ими расплатиться или накапливать посредством qr кода. Стилистика будет взята с сайта (он в процессе) Функционал: взять у приложения трасса https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loyaltyplant.partner.trassa заправка, прям можно ...
Разрабатываю сайты "под ключ" любой сложности, Landing Page, Интернет-магазины.
CMS с которыми работаю:
- Word Press
- Bitrix
- Joomla
- Opencart
- Самописные
Выполняю web-дизайн сайтов и мобильных приложений.Интеграция сайтов с внешними сервисами.
Работаю в этой сфере более 5 лет. Выполнено свыше 100 проектов различной сложности.Работаю по предоплате, гибкий подход: возможно разбить на этапы, если проект большой.
- Дизайн мобильных приложений9 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть ТЗ goo.gl/XP0iHA и макеты по ссылке в нем: goo.gl/QkQynI нужно сверстать. https://yadi.sk/d/o1Fu7L5J3JuRXV тут фото в нормальном разрешении, если потребуются. верстка нужна адаптивная. Прошу ваши цену и сроки.HTML-верстка25 заявокЗакрыт8 лет назад
Страница goo.gl/LD4gVY Сейчас новости не привязываются к категории при публикации. Все валится сюда: goo.gl/QxXIv7 goo.gl/0IWQrI goo.gl/UmrF91 а эти ссылки перекидывают на карту сайта. joxi.ru/DBA0GGeTGYoP2y ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Страница https://goo.gl/LD4gVY Сейчас новости не привязываются к категории при публикации. Все валится сюда: https://goo.gl/QxXIv7 https://goo.gl/0IWQrI https://goo.gl/UmrF91 а эти ссылки перекидывают на html карту сайта. http://joxi.ru/DBA0GGeTGYoP2y ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В приветствии пишите "КАРТА" На странице «Партнеры» дизайн карты должен быть как в макетах: http://salesup.net.ua/proj/2017/03/kraus/final/kraus_1170px_partner.jpg Сейчас ее просто перенесли с текущего сайта: goo.gl/8Q3yZQ. Пожалуйста, вашу цену Сделать надо быстро.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $75
Здравствуйте, есть список того что просто вставили в верстку, а надо это дело сделать редактируемым из CMS ссылка на ТЗ – yadi.sk/i/Uw2HjkWv3H5yxY В сообщении писать "прогернаигат" иначе решу, что вы бот. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $130
Нужно сверстать и натянуть на WordPress Ссылка на ТЗ – https://yadi.sk/d/nVlSd_0q3GfkML Оплата по факту, можно этапами. Перед сообщением пишите "Bot must die", иначе решу что бот :)HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $225
Есть сайт на шаблоне. Требуется переделать дизайн по макетам. Макеты в ТЗ. + допилить функционал по этим же макетам. Ссылка на ТЗ yadi.sk/i/0Fma5HGb3FgRy5 – доступы по ссылке не активные ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать сайт для онлайн школы Текущий сайт https://goo.gl/smv8qP Его можно взять за основу, но не обязательно. Этапы: 1. Прототипирование 2. Дизайн 3. Верстка 4. Программирование Крайний срок: ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо развернуть на своем хостинге и сделать доработки согласно ТЗ. Ссылка на ТЗ: yadi.sk/i/1szkwxEV3GCpeR Пишите вашу цену и сроки без предоплаты.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн — https://yadi.sk/d/sNn35nSH3GA73H пишите цену и срокиHTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт: https://goo.gl/0LxmSD Исходники дизайна: https://yadi.sk/d/I0xuH98L3F7hHZ По функционалу моменты: Закладываем интеграцию с Яндекс.Кассой. Предполагаю правда, что когда клиенту будет отмечено, что необходимо заключить договора с Яндекс.Кассой этот вопрос «заглохнет». Но саму интеграцию на сайте сделать. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад