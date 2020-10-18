LonelySavant

Андрей LonelySavant

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Основной контингент биржи фрилансеров в нише копирайтинга можно условно разделить на две группы:

  • Студии копирайта (они же копирайтерские конторы / посредники между заказчиком и рядовым хомячком (копирайтером), работающим за еду).
  • Самостоятельные исполнители (одиночки / профессиональные авторы).
Нет необходимости расписывать преимущества и недостатки каждых, но важно выделить один момент:

обращаясь в копирайтерскую студию, вы платите за большие объёмы текста, значительно жертвуя

качеством и с точностью наоборот, если обращаетесь к независимому автору. Это не значит, что

копирайтер-одиночка не может выполнять большие объёмы, просто стоимость его труда обусловлена

серьёзным подходом к проекту, а следовательно и повышенным качеством конечного продукта.

Что вы получаете

  • Интересные продающие статьи для людей
  • Тексты, «заточенные» под SEO
  • Качественный и уникальный контент широкого спектра тематик для различных сайтов

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