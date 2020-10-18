LonelySavant

Основной контингент биржи фрилансеров в нише копирайтинга можно условно разделить на две группы:

Студии копирайта (они же копирайтерские конторы / посредники между заказчиком и рядовым хомячком (копирайтером), работающим за еду).

(они же копирайтерские конторы / посредники между заказчиком и рядовым хомячком (копирайтером), работающим за еду). Самостоятельные исполнители (одиночки / профессиональные авторы).

Нет необходимости расписывать преимущества и недостатки каждых, но важно выделить один момент:

обращаясь в копирайтерскую студию, вы платите за большие объёмы текста, значительно жертвуя

качеством и с точностью наоборот, если обращаетесь к независимому автору. Это не значит, что

копирайтер-одиночка не может выполнять большие объёмы, просто стоимость его труда обусловлена

серьёзным подходом к проекту, а следовательно и повышенным качеством конечного продукта.

Что вы получаете

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