LonelySavant

Основной контингент биржи фрилансеров в нише копирайтинга можно условно разделить на две группы:
- Студии копирайта (они же копирайтерские конторы / посредники между заказчиком и рядовым хомячком (копирайтером), работающим за еду).
- Самостоятельные исполнители (одиночки / профессиональные авторы).
обращаясь в копирайтерскую студию, вы платите за большие объёмы текста, значительно жертвуя
качеством и с точностью наоборот, если обращаетесь к независимому автору. Это не значит, что
копирайтер-одиночка не может выполнять большие объёмы, просто стоимость его труда обусловлена
серьёзным подходом к проекту, а следовательно и повышенным качеством конечного продукта.
Что вы получаете
- Интересные продающие статьи для людей
- Тексты, «заточенные» под SEO
- Качественный и уникальный контент широкого спектра тематик для различных сайтов
Связь со мнойРабочая эл. почта: [email protected]
Личные сообщения в рамках данного сайта
Telegram: @MurdokDareDevil