Здравствуйте! Меня зовут Евгений. Я веб-дизайнер. Готов сделать для Вас дизайн: приложений (Android/IOS/Web-apps) лендингов, сайтов-визиток (промо-сайтов), магазинов. В работе будут учтены Ваши пожелания, проведён анализ проекта и сделан прототип. После утверждения я делаю макет в Figma.

Так же могу анимировать макет, что б при обращении к разработчику вы могли показать что нужно, а не долго обьяснять.

Работая со мной вы получите хороший результат.

Свяжитесь со мной, если вам нужно создать качественный дизайн.

Спасибо за внимание