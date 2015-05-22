Здравствуйте. Интересует написание рерайта двух статей общим объемом 1700 символов. (во вложении) Подскажите сколько по деньгам и по срокам.
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Закрыт
9 лет назад
Здравствуйте. Интересует написание рерайта двух статей общим объемом 1700 символов. (во вложении) Подскажите сколько по деньгам и по срокам.
Здравствуйте Андрей. Хочу узнать стоимость написания перевода для прикрепленной статьи. Кол-во символов с пробелами в английском версии 15859. Сроки до 22.05.2015 Заранее благодарю.
Необходимо сделать ряд модификаций для сайта domina.od.ua Нужен грамотный и профессиональный разработчик, который может быстро и самое главное качественно все сделать. ТЗ высылаю по запросу