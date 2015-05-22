LooN

Юрий LooN

 
42 годаУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Рерайт двух статей (1700)

    Здравствуйте. Интересует написание рерайта двух статей общим объемом 1700 символов. (во вложении) Подскажите сколько по деньгам и по срокам.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод статьи о дизайне

    Здравствуйте Андрей. Хочу узнать стоимость написания перевода для прикрепленной статьи. Кол-во символов с пробелами в английском версии 15859. Сроки до 22.05.2015 Заранее благодарю.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад