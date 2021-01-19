$7
Есть готовая пк версия. Нужно сверстать мобильную по готовому макету. Кроссбраузерно, валидно, адаптивно
HTML-верстка44 заявки
Закрыт
4 года назад
К каждому проекту подхожу с душой. Полностью вникну в суть вашей проблемы и постараюсь решить ее. Если нужен сайт с современным дизайном, то вы там, где нужно
Есть готовая пк версия. Нужно сверстать мобильную по готовому макету. Кроссбраузерно, валидно, адаптивно
У меня есть 2 макета (под декстоп и под телефон). Необходимо сверстать эти макеты адаптивно в рамках одной версии. Обязательно на Twitter Bootstrap. Кроссбраузерно, валидно, адаптивно. Также будет нужно: * вставить счетчики ...
Транскрибация интервью, длительность - полтора часа. Кидайте примеры работ, цены и сроки
Нужен сайт под ключ по отделке квартир+трафик