Loomef

Влад Loomef

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественные сайты «под ключ»

К каждому проекту подхожу с душой. Полностью вникну в суть вашей проблемы и постараюсь решить ее. Если нужен сайт с современным дизайном, то вы там, где нужно

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$16
10 баллов
4 года назад
Транскрибация Аудио в Текст
Благодарю за сотрудничество! Четкое и понятное задание, быстрый выбор исполнителем по заказу. Моментальная оплата. Рекомендую!
Быстрый отклик. Переводом доволен, выполнил в срок и без ошибок
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