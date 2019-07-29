LopyrevaMa

Я художник, безумно любящий своё дело. Рисую быстро, качественно, продуктивно.

То есть, в месяц спокойно картин 20-30 получается. Продавала раньше картины через галереи и выставочные залы. Понимая контингент данных заведений. Сейчас же у меня есть идея и желание выйти на более широкую публику, чем посетители картинных галерей. Попробовав, поняла, что это занимает огромное количество времени, от это страдает моя продуктивность в написании картин.Если кратко, ищу того, кто возьмёт мои картины как проект. Гарантирую стабильное написание качественных картин.

Спасибо за внимание, надеюсь я найду тебя