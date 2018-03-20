реклама РСЯ
Меня зовут Лариса Пашиева.
Эл.почта[email protected], ВК https://vk.com/larisapashieva
.Яначинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их
внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
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