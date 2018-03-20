реклама РСЯ

Меня зовут Лариса Пашиева.

Эл.почта[email protected], ВК https://vk.com/larisapashieva

.Яначинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.