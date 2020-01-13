Произведения в стихах, проза и много всего интересного!
Приветствую на своей страничке!
Друзья, с удовольствием напишу на заказ стихи, поздравления, пожелания, просто историю любви
или рассказ на любую тему!
Это могут быть и статьи с техническим уклоном,
на религиозную тематику и даже спорт
( в 2014 году заняла 1 место по написанию эксклюзивных статей на сайте Guru.Football.ua)
А также детские загадки или ребусы для всевозможных мероприятий
Буду рада совершить заказ с учетом задумки заказчика , всех тонкостей предложенного материала и донести смысл в готовой работе!