Веб/графика
Почему я считаю, что подхожу вам:
• Я ответственная. Пожертвую чем необходимо, но сделаю в срок.
• Во всех вопросах полагаюсь на аргументацию и всегда готова выслушать аргументы в ответ.
• У меня живая фантазия.
• Я привычно работаю в графике 7:00 до 24:00.
• У меня есть амбиции в вопросах качественного выполнения своей работы. Я не хочу просто проводить время на рабочем месте, я хочу добиваться конкретных результатов и постоянно расти.
У меня грамотная речь и письмо (как Вы можете убедиться)/
Готова к сотрудничеству в области разработки дизайн-макетов любой сложности: веб-проекты, рекламная полиграфия и outdoor-реклама.
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