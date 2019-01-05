Веб/графика

Почему я считаю, что подхожу вам:

• Я ответственная. Пожертвую чем необходимо, но сделаю в срок.

• Во всех вопросах полагаюсь на аргументацию и всегда готова выслушать аргументы в ответ.

• У меня живая фантазия.

• Я привычно работаю в графике 7:00 до 24:00.

• У меня есть амбиции в вопросах качественного выполнения своей работы. Я не хочу просто проводить время на рабочем месте, я хочу добиваться конкретных результатов и постоянно расти.

У меня грамотная речь и письмо (как Вы можете убедиться)/

Готова к сотрудничеству в области разработки дизайн-макетов любой сложности: веб-проекты, рекламная полиграфия и outdoor-реклама.