Лариса Жданова
Дата рождения: 10.04.1970
Телефон: 821059399531
E-mail [email protected]
WhatsApp, Viber,Telegram: 821059399531
Skype: live:.cid.9a083aa0d97acf7c
Социальные сети:FacebookВКонтакте
Немного о себе:
50 лет, в настоящее время нахожусь в поиске удалённой работы. Люблю путешествовать, читать, кинофильмы, увлекаюсь вышивкой и вязанием, мне интересно всё, что связано с саморазвитием, люблю животных, нравится получать новые навыки и знания.
Опыт онлайн-работы:
-Копирайтер:
Написание статей на темы: путешествие, развлечения, банковские продукты. Активное участие в форумах.
Обучающие курсы:
Курс «Удалённая работа» Ирины Титовец
Курс «Копирайтинг» Ирины Титовец
Прохожу курс «Специалист по копирайтингу» в школе интернет профессий Profi internet.
Профессиональные навыки:
-умею работать с поисковыми системами;
-копирайтинг, рерайтинг;
-умею работать с документами;
-пользуюсь доступными сервисами;
Я всегда на связи, все инструменты для работы у меня в телефоне.