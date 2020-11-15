Начинающий копирайтер

Лариса Жданова

Дата рождения: 10.04.1970

Телефон: 821059399531

E-mail [email protected]

WhatsApp, Viber,Telegram: 821059399531

Skype: live:.cid.9a083aa0d97acf7c

Социальные сети:FacebookВКонтакте

Немного о себе:

50 лет, в настоящее время нахожусь в поиске удалённой работы. Люблю путешествовать, читать, кинофильмы, увлекаюсь вышивкой и вязанием, мне интересно всё, что связано с саморазвитием, люблю животных, нравится получать новые навыки и знания.

Опыт онлайн-работы:

-Копирайтер:

Написание статей на темы: путешествие, развлечения, банковские продукты. Активное участие в форумах.

Обучающие курсы:

Курс «Удалённая работа» Ирины Титовец

Курс «Копирайтинг» Ирины Титовец

Прохожу курс «Специалист по копирайтингу» в школе интернет профессий Profi internet.

Профессиональные навыки:

-умею работать с поисковыми системами;

-копирайтинг, рерайтинг;

-умею работать с документами;

-пользуюсь доступными сервисами;

Я всегда на связи, все инструменты для работы у меня в телефоне.