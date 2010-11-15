Дмитрий Жуков LordLuthorLordLuthor
Год рождения: 1982
Место жительства: Санкт-Петербург
ICQ#: 622854648
Опыт работы:
• Веб-дизайнер, SEO оптимизатор (продвижение сайта)
• верстка HTML / CSS / JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером
• разработка не сложных программных решений (PHP MySQL AJAX JavaScript)
• обновление существующих решений, исправление ошибок и т.п.
• наполнение контентом
• настройка, поддержка и обновление сайтов на CMS
Знания и навыки:
• отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя
• свободно работаю с пакетом MS Office
• Веб-дизайн, а именно разработка дизайна (включая Flash презентацию)
• дизайнерские программы: Пакет Adobe (Photoshop, ImageReader, Illustrator, Flash)
• обработка изображений и составления коллажей в Adobe Photoshop
• полное понимание работы интерактивных веб-сайтов и методов их построения
• нарезка дизайн-макетов сайтов
• начальный дизайн сайтов
Дополнительная информация:
Общение с людьми, коммуникабельность, настойчивость, обязательность, обучаемость, ответственность, внимательность, исполнительность