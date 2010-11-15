LordLuthor

Дмитрий Жуков LordLuthor

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Год рождения: 1982

Место жительства: Санкт-Петербург

ICQ#: 622854648

Опыт работы:

• Веб-дизайнер, SEO оптимизатор (продвижение сайта)

• верстка HTML / CSS / JavaScript на основе макетов, созданных дизайнером

• разработка не сложных программных решений (PHP MySQL AJAX JavaScript)

• обновление существующих решений, исправление ошибок и т.п.

• наполнение контентом

• настройка, поддержка и обновление сайтов на CMS

Знания и навыки:

• отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя

• свободно работаю с пакетом MS Office

• Веб-дизайн, а именно разработка дизайна (включая Flash презентацию)

• дизайнерские программы: Пакет Adobe (Photoshop, ImageReader, Illustrator, Flash)

• обработка изображений и составления коллажей в Adobe Photoshop

• полное понимание работы интерактивных веб-сайтов и методов их построения

• нарезка дизайн-макетов сайтов

• начальный дизайн сайтов

Дополнительная информация:

Общение с людьми, коммуникабельность, настойчивость, обязательность, обучаемость, ответственность, внимательность, исполнительность

PHPJavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLCSSAjaxFlashIllustratorPhotoshop
Системное администрирование
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