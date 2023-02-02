LordMordow

Денис Гаврилов LordMordow

 
22 годаКазахстан/Алматы
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Welcome to the best department

Делаю качественный монтаж, настолько качественный, что не вы смотрите видео, а видео смотрит вас и восхищается вами.

  • Опыт работы

Системный администратор в городской библиотеке им. Пушкина

Фогораф в фотостудии-музее "Перевернутый дом"

Видеомонтажер на местном Tv канале "Ай?ак Tv*

Фриланс

  • Образование

Колледж" ИСТк" оператор Эвм

Колледж" ВСМЧСк" пожарный. инспектор

Интернет курсы" Skyeng" Режиссёр Монтажа

  • Что я умею

  1. Работаю в Final Cut Pro / Premier Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer / Adobe After Effects.

  2. Есть опыт работы на съемочной площадке.

  3. Умею работать в жестких временных рамках

After Effects