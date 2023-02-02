LordMordow

Welcome to the best department
Делаю качественный монтаж, настолько качественный, что не вы смотрите видео, а видео смотрит вас и восхищается вами.
Опыт работы
Системный администратор в городской библиотеке им. Пушкина
Фогораф в фотостудии-музее "Перевернутый дом"
Видеомонтажер на местном Tv канале "Ай?ак Tv*
Фриланс
Образование
Колледж" ИСТк" оператор Эвм
Колледж" ВСМЧСк" пожарный. инспектор
Интернет курсы" Skyeng" Режиссёр Монтажа
Что я умею
Работаю в Final Cut Pro / Premier Pro / DaVinci Resolve / Avid Media Composer / Adobe After Effects.
Есть опыт работы на съемочной площадке.
Умею работать в жестких временных рамках