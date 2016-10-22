LordRoss

Сергей LordRoss

 
59 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Люблю когда красиво.

Тысячи эффектов фото для Вас. Обработка фото, ретушь,цветокоррекция, пластика, замена фона, цвет глаз, рисунки карандашом, маслом, в стиле pop-art, Neon-art, пазлы, эффект разбитого стекла, разлетающихся частиц, разбиение на части, заплетенное фото, горящее фото, 3D-кубы, фото 360°, эффект Barbie. Логотипы.

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#231
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#589