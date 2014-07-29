Lord_Furl

Стас Lord_Furl

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка уникального дизайна сайта / интеренет-магазинов /лендингов / мобильных приложений

Разрабатываю уникальный, продающий дизайн, который будет максимально интуитивно понятным для пользователей.

Новым заказчикам скидка % (пишите в лс)

Преимущества:

- разработка дизайна сайта от 3 до 7 дней;

- рисую адаптивный дизайн;

- качественный дизайн;

- внимание к деталям;

- всегда на связи (почта, скайп).

- грамотное понятливое группирование слоев макета.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков;

- Качественная работа;

Как я сотрудничаю:

1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ);

2. Предоплата 30 или 50%;

3. Создание прототипов (главной + второстепенных страниц);

4. Утверждение;

5. Создание дизайна;

6. Утверждение;

7. Создание дизайна второстепенных страниц;

8. Оплата остальной суммы.

Контакты

- Почта: [email protected]

- Skype: lord_furl

Оплата:

- MASTERCARD (Банковская карта)

- Webmoney

Портфолио

Отзывы заказчиков

h0b0
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов(-2)
$10
10 баллов
11 лет назад
Новый дизайн сайта на основе шаблона Open Cart
Смог учесть все наши комментарии и пожелания по проекту и без внятного ТЗ, за что ему большое спасибо! Всем рекомендую, у парня глаза горят к новым амбициозным задачам!
Все понравилось, Василий предоставил интересную работу. Делал суть по сроку дольше, но заказчик доволен) Рекомендую
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 3 дней
#822