Разрабатываю уникальный, продающий дизайн, который будет максимально интуитивно понятным для пользователей.
Новым заказчикам скидка % (пишите в лс)
Преимущества:
- разработка дизайна сайта от 3 до 7 дней;
- рисую адаптивный дизайн;
- качественный дизайн;
- внимание к деталям;
- всегда на связи (почта, скайп).
- грамотное понятливое группирование слоев макета.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков;
- Качественная работа;
Как я сотрудничаю:
1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ);
2. Предоплата 30 или 50%;
3. Создание прототипов (главной + второстепенных страниц);
4. Утверждение;
5. Создание дизайна;
6. Утверждение;
7. Создание дизайна второстепенных страниц;
8. Оплата остальной суммы.
Контакты
- Почта: [email protected]
- Skype: lord_furl
Оплата:
- MASTERCARD (Банковская карта)
- Webmoney
Портфолио
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