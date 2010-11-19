Разработка ПО в сфере бизнес-аналитики

Lore Forge – это инициативная команда, занимающаяся разработками ПО в сфере бизнес-аналитики более 4 лет. В данный момент команда выпускает на рынок собственный программный продукт Data Pick. Цель на ближайшее будущее – совершенствование и продвижение системы анализа данных, разработанной с использованием концепции Cloud Computing и ориентированной под предметную область заказчика. Сегодня Lore Forge ищет предприятия, на базе которых она могла бы апробировать Data Pick.

Параллельно с выводом на рынок инновационных программных продуктов команда выполняет заказы сторонних предприятий по разработке разнообразных программных продуктов, начиная от стадии предпроектного обследования до внедрения на предприятии – составление технической документации, разработка, проектирование, оценка качества и тестирование, написание пользовательской документации, дизайн программного обеспечения, веб-интеграция и т.д.

Команда Lore Forge всегда открыта для сотрудничества.