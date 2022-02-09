Меньше слов, больше дел и качества, видео монтаж и съёмка, озвучка и написание лёгких сценариев, Web-Дизайн на платформе WordPress.

Приветствую.

﻿Вы даёте работу, я выполняю её качественно и быстро

﻿Любой вид работы по видео монтажу, съёмке, озвучке, или же написанию сценариев.

Любой сложности задач которые вы мне поставите, выполнение работ будет максимально быстрым.

Никого застоя, без выходных и перерывов.

Единственный вопрос который будет адресован вам, это чего вы больше хотите, качества или скорости выполнения работы, или же вам нужно оба пункта в равном количестве.

﻿Ниже написанное будет обо мне

﻿Зовите меня Дмитрий, если угодно Дима, сам любитель посмотреть, а значит взять что-то новое для себя, видео, кино, мультипликации, и другой видео контент, во мне постоянно рождается новый сценарий, новые кадры для видео с немалым бюджетом, однако как раз последнего у меня нет.

﻿Для того чтобы что-то создать, нужно что-то потратить, обычно это адресовано стараниям, однако не имея в кармане хотя бы небольшого количества зелёных бумажек не приобретёшь оборудование, место, рабочих, и другие нужники.

Из за чего я здесь, буду рад помочь людям в создании контента, что должен поразить всех.

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﻿Новые успехи в изучении создания интернет контента

﻿Меньше чем за 2 часа успешно изучил Web-Дизайн и успешно применяю его для создания простых сайтов, а это почти все сайты интернета, нужен будет хорошо выглядящий сайт на любой цвет и вкус, буду рад помочь.