Приветствую.
Вы даёте работу, я выполняю её качественно и быстро
Любой вид работы по видео монтажу, съёмке, озвучке, или же написанию сценариев.
Любой сложности задач которые вы мне поставите, выполнение работ будет максимально быстрым.
Никого застоя, без выходных и перерывов.
Единственный вопрос который будет адресован вам, это чего вы больше хотите, качества или скорости выполнения работы, или же вам нужно оба пункта в равном количестве.
Ниже написанное будет обо мне
Зовите меня Дмитрий, если угодно Дима, сам любитель посмотреть, а значит взять что-то новое для себя, видео, кино, мультипликации, и другой видео контент, во мне постоянно рождается новый сценарий, новые кадры для видео с немалым бюджетом, однако как раз последнего у меня нет.
Для того чтобы что-то создать, нужно что-то потратить, обычно это адресовано стараниям, однако не имея в кармане хотя бы небольшого количества зелёных бумажек не приобретёшь оборудование, место, рабочих, и другие нужники.
Из за чего я здесь, буду рад помочь людям в создании контента, что должен поразить всех.
Новые успехи в изучении создания интернет контента
Меньше чем за 2 часа успешно изучил Web-Дизайн и успешно применяю его для создания простых сайтов, а это почти все сайты интернета, нужен будет хорошо выглядящий сайт на любой цвет и вкус, буду рад помочь.