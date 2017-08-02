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P.S. При написании ПРОДАЮЩИХ текстов предпочитаю собирать больше информации, в идеале - работать по заполненному брифу. Подумайте, что Вам надо. Чем больше я буду знать о деятельности компании и её особенностях, тем точнее и действеннее получится текст.
Буду рада помочь Вам!
С уважением к Вашему делу, Лариса