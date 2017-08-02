Тексты!!! КП, пресс-релизы, landing page, рекламные и seo-тексты

Здравствуйте! Воспользуйтесь услугами одного из лучших копирайтеров фриланса https://freelance.ru/Lorik211!

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Для Вас: заполнение сайтов продающими ТЕКСТАМИ - читабельными и интересными для людей; работающие КОММЕРЧЕСКИЕ предложения; пресс-релизы в СМИ; тексты для landing page; рекламные и SEO-тексты; письма для рассылки; РЕКЛАМНЫЕ посты, буклеты, листовки; объявления и слоганы; СТАТЬИ в газеты; новости для сайтов и сео-описания товаров; написание ИНТЕРВЬЮ; вычитка книг.

"КОНТЕНТ ДОЛЖЕН ПРОДАВАТЬ!" - копирайтинг на любую тематику! Отталкиваюсь в работе от этого утверждения, Ваших задач и пожеланий! Не люблю рерайтить - пишу для Вас, о Вашей компании и Ваших предложениях. Ваш товар или услуги я профессионально продаю словами.

МОИ УСЛУГИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ КАЧЕСТВО:

- Я на этом сайте много лет, вхожу в список первых и ТОП лучших фрилансеров.

- Скорость, качество, результат: работы выполняются и сдаются всегда раньше оговоренных сроков.

- Уникальность и доступность: я выполняю задание, учитывая сердцебиение именно Вашей компании. Из-под "моего пера" выходят уникальные и интересные читателю тексты.

- И это не агентство с исполнителями разного уровня, А МОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

Оплата принимается на кошельки - WebMoney, Яндекс деньги, QIWI, ПриватБанк (Украина)

ПРИ ПОСТОЯННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВАС ОЖИДАЮТ - Скидки! Бонусы!

Обращайтесь ко мне в любое время:

[email protected]

skype - lorik786

сайт: http://lomovaya.wix.com/lls21

P.S. При написании ПРОДАЮЩИХ текстов предпочитаю собирать больше информации, в идеале - работать по заполненному брифу. Подумайте, что Вам надо. Чем больше я буду знать о деятельности компании и её особенностях, тем точнее и действеннее получится текст.

Буду рада помочь Вам!

С уважением к Вашему делу, Лариса