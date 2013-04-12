Сделаю качественный рерайт или копирайт. Грамотность хорошая.

Доброго вам времени суток, кем бы вы ни были и где бы не находились.

Если вы пришли по ссылке на мой профиль, значит, скорее всего, вам нужен оригинальный и красивый текст.

Итак, что вас ждет в процессе работы со мной?

Во-первых, я нахожусь в онлайне ежедневно, а значит, вы в любой момент сможете постучаться ко мне и поинтересоваться ходом работы.

Во-вторых, я уважаю как свое время, так и время своих заказчиков.

В-третьих, я очень люблю свою работу, что гарантирует вам две приятные вещи – качество готового материала и улыбку в общении.

Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- тестовое задание

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- задействуется опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- осуществляются бесплатные корректировки.