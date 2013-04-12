Доброго вам времени суток, кем бы вы ни были и где бы не находились.
Если вы пришли по ссылке на мой профиль, значит, скорее всего, вам нужен оригинальный и красивый текст.
Итак, что вас ждет в процессе работы со мной?
Во-первых, я нахожусь в онлайне ежедневно, а значит, вы в любой момент сможете постучаться ко мне и поинтересоваться ходом работы.
Во-вторых, я уважаю как свое время, так и время своих заказчиков.
В-третьих, я очень люблю свою работу, что гарантирует вам две приятные вещи – качество готового материала и улыбку в общении.
Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- тестовое задание
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция текста;
- применяется творческий подход;
- задействуется опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- осуществляются бесплатные корректировки.