CRM Bitrix24, интеграция, настройка, сопровождение.

Внедряю CRM Битрикс24, настраиваю воронки продаж, роботы, триггеры, туннели, бизнес-процессы, шаблоны задач.

Подключаю телефонию, чаты, соцсети, мессенджеры, сторонние сайты.

Запускаю интернет магазины и лендинги, подключаю формы к генерации лидов и онлайн оплату.

Создаю в системе склады, запускаю документооборот для склада и закупок, для бухгалтерии (счета, договора с автоподстановкой подписей и печатей всех ваших компаний) наполняю каталог товарами, выгружаю их в магазин, настраиваю бизнес-процессы для полного цикла товарооборота и других функций компании.

Нанимаю и обучаю команды, запускаю бизнес "с нуля".