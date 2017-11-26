Я веб-дизайнер и моя специализация - это дизайн сайтов, интернет-магазинов, Landing Page, создание баннеров и логотипов.
Моя цель - чтобы моя работа не только радовала Вас и Ваших клиентов, но и приносила хорошую прибыль,
поэтому при выполнении заказа, я стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию.
К работе отношусь с большой ответственностью.
Цены на мои услуги:
Лендинг от 4 500р. (6 дней)
Главная страница от 3 500р (5 дней)
Внутренние страницы от 1 500р (1-3 дня)
Баннеры от 500р. (1 день)
Разработка логотипов от 1000 р. (1-2 дня)
Этапы работы:
1. Обсуждаем Ваше задание, составляем ТЗ (если его нет), совместно заполняем бриф;
2. Согласовываем бюджет и сроки;
3. Работаю по безопасной сделке, либо по предоплате 50% (гибкая система оплаты);
4. Предоставляю Вам дизайн-макет на согласование;
5. Доработка макета, внесение правок, в случае необходимости;
6. Разработка внутренних страниц, на основании утвержденного дизайна главной страницы;
7. Полное утверждение макета;
8. Внесение оставшейся оплаты за проект;
9. Обмениваемся отзывами;
10. Высылаю вам исходники, все довольны:)
Работая со мной Вы получаете:
1. Качественно и аккуратно выполненные дизайн-макеты;
2. Грамотно организованные слои в макете, с подсказками для верстальщика;
3. Соблюдение сроков работ;
4. Обратную связь по всем вопросам через почту, Skype или WhatsApp;
5. Адекватные цены;
6. И хорошее настроение от отличного сотрудничества:)
Мои контакты:
- Через личные сообщения на сервисе
- Skype: LarisaLor73
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp +7 906 983-69-18
Оплата:
Сбербанк
Яндекс.Деньги
Webmoney
Буду рада нашему сотрудничеству! Пишите, поработаем!
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