Дизайн сайтов, интернет-магазинов, Landing Page и другая графика для web

Я веб-дизайнер и моя специализация - это дизайн сайтов, интернет-магазинов, Landing Page, создание баннеров и логотипов.

Моя цель - чтобы моя работа не только радовала Вас и Ваших клиентов, но и приносила хорошую прибыль,

поэтому при выполнении заказа, я стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию.

К работе отношусь с большой ответственностью.

Цены на мои услуги:

Лендинг от 4 500р. (6 дней)

Главная страница от 3 500р (5 дней)

Внутренние страницы от 1 500р (1-3 дня)

Баннеры от 500р. (1 день)

Разработка логотипов от 1000 р. (1-2 дня)

Этапы работы:

1. Обсуждаем Ваше задание, составляем ТЗ (если его нет), совместно заполняем бриф;

2. Согласовываем бюджет и сроки;

3. Работаю по безопасной сделке, либо по предоплате 50% (гибкая система оплаты);

4. Предоставляю Вам дизайн-макет на согласование;

5. Доработка макета, внесение правок, в случае необходимости;

6. Разработка внутренних страниц, на основании утвержденного дизайна главной страницы;

7. Полное утверждение макета;

8. Внесение оставшейся оплаты за проект;

9. Обмениваемся отзывами;

10. Высылаю вам исходники, все довольны:)

Работая со мной Вы получаете:

1. Качественно и аккуратно выполненные дизайн-макеты;

2. Грамотно организованные слои в макете, с подсказками для верстальщика;

3. Соблюдение сроков работ;

4. Обратную связь по всем вопросам через почту, Skype или WhatsApp;

5. Адекватные цены;

6. И хорошее настроение от отличного сотрудничества:)

Мои контакты:

- Через личные сообщения на сервисе

- Skype: LarisaLor73

- E-mail: [email protected]

- WhatsApp +7 906 983-69-18

Оплата:

Сбербанк

Яндекс.Деньги

Webmoney

Буду рада нашему сотрудничеству! Пишите, поработаем!