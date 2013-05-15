Иллюстрации в любых стилях, персонажи, веб-анимации, логотипы. Все только авторское, клип-артами не пользуюсь.
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Портфолио
- Иллюстрация к детской книге244 просмотра
- Иллюстрация к детской книге261 просмотр
- Персонажики, вектор164 просмотра
- Чертушка173 просмотра
- Персонажи птенцы154 просмотра
- Обложка тетради112 просмотров
- Иллюстрация для книги фэнтези218 просмотров
- Иллюстрация для книги фэнтези147 просмотров
- Иллюстрация фэнтези176 просмотров
- Маски181 просмотр
- Иллюстрация для ELLE155 просмотров
- Асексуалы193 просмотра