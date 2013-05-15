Lorri

Лара Коротенко Lorri

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
[email protected]

Иллюстрации в любых стилях, персонажи, веб-анимации, логотипы. Все только авторское, клип-артами не пользуюсь.

[email protected] ISQ 174271251

Портфолио