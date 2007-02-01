Профессиональный контент-менеджер
Опыт работы:
2007-2009 гг. поддержка и наполнение контентом сайта http://garo.com.ua;
поиск и размещение новостей и обзоров товаров;
написание и редактирование описаний и технических характеристик продукции.
Знания и умения:
- графических пакетов Adobe Photoshop, Corel Draw;
- html, css, javascript, php (базовые);
- вёрстка (блочная/табличная);
- оптимизация графики под web;
- а также опыт работы с CMS Joomla.
Образование высшее:
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, специальность – программирование автоматизированных систем.
Языки:
русский и украинский: свободно владею;
английский: чтение технической литературы.