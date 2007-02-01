Профессиональный контент-менеджер

Опыт работы:

2007-2009 гг. поддержка и наполнение контентом сайта http://garo.com.ua;

поиск и размещение новостей и обзоров товаров;

написание и редактирование описаний и технических характеристик продукции.

Знания и умения:

- графических пакетов Adobe Photoshop, Corel Draw;

- html, css, javascript, php (базовые);

- вёрстка (блочная/табличная);

- оптимизация графики под web;

- а также опыт работы с CMS Joomla.

Образование высшее:

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, специальность – программирование автоматизированных систем.

Языки:

русский и украинский: свободно владею;

английский: чтение технической литературы.