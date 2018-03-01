Требуется веб программист для создания рулетки по CSGO • Работа без перезагрузки страниц с динамически отображающимся контентом в режиме реального времени. • Авторизация на сайте через Steam Web API. • ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется веб программист для создания рулетки по CSGO • Работа без перезагрузки страниц с динамически отображающимся контентом в режиме реального времени. • Авторизация на сайте через Steam Web API. • ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется веб программист для создания рулетки по CSGO Работа без перезагрузки страниц с динамически отображающимся контентом в режиме реального времени. Авторизация на сайте через Steam Web API. Режим игры Crash ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Работа без перезагрузки страниц с динамически отображающимся контентом в режиме реального времени. Авторизация на сайте через Steam Web API. Режим игры Crash (аналог csgomagic.com) Реферальная система (аналог csgofast.com) 2 языка: англ, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад