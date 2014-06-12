Losick

Мария Лосик Losick

 
39 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Внутренние страницы.
Очень понравилось сотрудничать с Марией. Четко поставлена задачу и достойная оплата. Мои рекомендации.
Как и прежде все отлично. Спасибо.
Ответный отзыв
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Дизайн внутрених страниц.
Спасибо большое за проект.
Все ок. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта.
Спасибо за интересный проект. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Благодарю за создание дизайна. Очень хорошая работа. Заказываю остальные страницы.
Ответный отзыв