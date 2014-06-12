Требуется сделать еще 7 внутренних страниц.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Требуется сделать еще 7 внутренних страниц.
Сделать остальные странички сайта клиники.
Сверстать 6 страниц. Требования: валидность, кроссбраузерность. Интересует стоимость и сроки.
Необходимы статьи для сайта на главную и несколько разделов. Тема стоматологическая клиника. Жду предложений по цене и срокам.
Необходимо создать дизайн для сайта клиники. Есть тех. задание. Рисуем главную, утверждаем с заказчиком, затем остальные страницы.