LoskutovaOlesya

Бухгалтер для Вас!

Компания ООО«Бухгалтерский дом» более 8 лет успешно работает на рынке оказания

бухгалтерских услуг. Предлагаем Вам сотрудничество в сфере бухгалтерской и налоговой отчетности.Мырешим проблемы учета и налогообложения, которые отвлекают вас от вашего

бизнеса!Работаяс нами, вы получите:· оптимальную схемуналогообложения подходящую именно вам! Исходя из особенностей организации от

потребностей вашего бизнеса!· Высококвалифицированноебухгалтерское обслуживание по цене ниже в два раза, чем бухгалтер-оператор в

штат на первичную документацию!· бесплатно программу длябухгалтерского учета 1С.· своевременное и постоянноебухгалтерское обслуживание! Т.к. обслуживаясь у нас вы имеете бухгалтерское

сопровождение без больничных, отпусков и отгулов. · экономию на налогахбухгалтера!!! Вы оплачиваете только фиксированную стоимость бухгалтерских

услуг и все!· экономию на: аренде, офиснойтехнике, канцелярии и … · избавитесь от проблем сучетом, налогами и отчетностью· избавитесь от общения сналоговыми органам, фондом социального страхования и ПФР Мы работаем нарынке бухгалтерских услуг с 2011 года!В наших клиентахкак средний, так и мелкий бизнес. Работаем по всей России, имеем хороший опыт

удаленной работы и настройки документооборота через интернет.