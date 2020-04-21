LoskutovaOlesya

Олеся LoskutovaOlesya

 
45 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Бухгалтер для Вас!

  Компания ООО«Бухгалтерский дом» более 8 лет успешно работает на рынке оказания

бухгалтерских услуг. Предлагаем Вам сотрудничество в сфере бухгалтерской и налоговой отчетности.Мырешим проблемы учета и налогообложения, которые отвлекают вас от вашего

бизнеса!Работаяс нами, вы получите:·       оптимальную схемуналогообложения подходящую именно вам! Исходя из особенностей организации от

потребностей вашего бизнеса!·       Высококвалифицированноебухгалтерское обслуживание по цене ниже в два раза, чем бухгалтер-оператор в

штат на первичную документацию!·       бесплатно программу длябухгалтерского учета 1С.·       своевременное и постоянноебухгалтерское обслуживание! Т.к. обслуживаясь у нас вы имеете бухгалтерское

сопровождение без больничных, отпусков и отгулов. ·       экономию на налогахбухгалтера!!! Вы оплачиваете только фиксированную стоимость бухгалтерских

услуг  и все!·       экономию на: аренде, офиснойтехнике, канцелярии и … ·       избавитесь от проблем сучетом, налогами и отчетностью·       избавитесь от общения сналоговыми органам, фондом социального страхования и ПФР Мы работаем нарынке бухгалтерских услуг с 2011 года!В наших клиентахкак средний, так и мелкий бизнес. Работаем по всей России, имеем хороший опыт

удаленной работы и настройки документооборота через интернет.