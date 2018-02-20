Lotard

Игорь Басовский Lotard

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качественная адаптивная верстка любой сложности. Соблюдаю сроки. Не дорого.

Skype:  fender26061991

Email:  [email protected]

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JavaScript.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 4.
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Постоянный online.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • Western Union.