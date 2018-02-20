Качественная адаптивная верстка любой сложности. Соблюдаю сроки. Не дорого.
Skype: fender26061991
Email: [email protected]
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 4.
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный online.
- Карта Приватбанк.
- Western Union.