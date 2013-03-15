Lotoringus

Ольга Lotoringus

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Всем здравствуйте!

Предлагаю следующие услуги:

- перевод текстов (английский/русский)

- корректировка/редактирование/ форматирование любых текстов, таблиц в редакторах MS Word, MS Excel и др.

- перевод документов в форматах аудио-, jpg, pdf и прочих в текст, грамотная стилистика, орфография.

Печатаю быстро.

С уважением и порядочностью отношусь к выполняемой работе!

Заказы выполняю качественно,точно, в срок (или раньше)!

Рада сотрудничеству!

e-mail: [email protected]

skype: as7sai

Отзывы заказчиков

kolbaken
Илья 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Копирование данных из Ворда в Эксель
Отличный и очень исполнительный фри-лансер. Рекомендую всем для работы. Ольга, спасибо Вам