Lotoringus

Всем здравствуйте!
Предлагаю следующие услуги:
- перевод текстов (английский/русский)
- корректировка/редактирование/ форматирование любых текстов, таблиц в редакторах MS Word, MS Excel и др.
- перевод документов в форматах аудио-, jpg, pdf и прочих в текст, грамотная стилистика, орфография.
Печатаю быстро.
С уважением и порядочностью отношусь к выполняемой работе!
Заказы выполняю качественно,точно, в срок (или раньше)!
Рада сотрудничеству!
e-mail: [email protected]
skype: as7sai
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Отличный и очень исполнительный фри-лансер. Рекомендую всем для работы. Ольга, спасибо Вам