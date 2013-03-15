Lotoringus

Всем здравствуйте!

Предлагаю следующие услуги:

- перевод текстов (английский/русский)

- корректировка/редактирование/ форматирование любых текстов, таблиц в редакторах MS Word, MS Excel и др.

- перевод документов в форматах аудио-, jpg, pdf и прочих в текст, грамотная стилистика, орфография.

Печатаю быстро.

С уважением и порядочностью отношусь к выполняемой работе!

Заказы выполняю качественно,точно, в срок (или раньше)!

Рада сотрудничеству!

e-mail: [email protected]

skype: as7sai