Профессиональный художник и дизайнер
Всем доброго времени суток
С удовольствием помогу создать для вас то, что вы желаете! Немного о себе:
- Я закончила с отличием художественную школу (обучение 7 лет)
- Получила красный диплом университета по специальности "Графика"(обучение 6 лет)
- После работала дизайнером в "Альтернативных системах" (наружная реклама и полиграфия, около 2 лет)
- После ушла на должность дизайнера в фирму Stels (одна из крупнейших фирм в России по производству
Занималась всеми вопросами связанными с полиграфией, дизайном упаковки, экипировки (чуть более 3 лет)
- На данный момент занимаюсь фрилансом, осваиваю новые направления в дизайне и искусстве.
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Портфолио
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