Профессиональный художник и дизайнер

Всем доброго времени суток

С удовольствием помогу создать для вас то, что вы желаете! Немного о себе:

Я закончила с отличием художественную школу (обучение 7 лет)

Получила красный диплом университета по специальности "Графика"(обучение 6 лет)

После работала дизайнером в "Альтернативных системах" (наружная реклама и полиграфия, около 2 лет)

После ушла на должность дизайнера в фирму Stels (одна из крупнейших фирм в России по производству

и продажам вело и мото техники).

Занималась всеми вопросами связанными с полиграфией, дизайном упаковки, экипировки (чуть более 3 лет)