LotosArt

Мария LotosArt

 
33 годаРоссия/Зарайск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Профессиональный художник и дизайнер

Всем доброго времени суток

С удовольствием помогу создать для вас то, что вы желаете! Немного о себе:

  • Я закончила с отличием художественную школу (обучение 7 лет)
  • Получила красный диплом университета по специальности "Графика"(обучение 6 лет)
  • После работала дизайнером в "Альтернативных системах" (наружная реклама и полиграфия, около 2 лет)
  • После ушла на должность дизайнера в фирму Stels (одна из крупнейших фирм в России по производству
и продажам вело и мото техники).

   Занималась всеми вопросами связанными с полиграфией, дизайном упаковки, экипировки (чуть более 3 лет)

  • На данный момент занимаюсь фрилансом, осваиваю новые направления в дизайне и искусстве.
Очень жду ваших заказов и возможности показать свои навыки)
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