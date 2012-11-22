разработка прикладного ПО

Портфолио (программирование, вынесены наиболее значимые проекты):

•Программа расчёта калькуляционных карт (востребована в различных кафе, столовых, и т.п., использующих официальные ГОСТы при приготовлении блюд и полуфабрикатов)

заказчик – Артёмовский завод шампанских вин, г. Артёмовск

платформа разработки – Delphi 7, СУБД FireBird

•«МЕД-Протокол» - программа для диагностических центров, больниц и т.д. – официальный сайт программы http://medprotocol.org.ua/

заказчик – Медицинский диагностический центр, г. Доброполье

платформа разработки – Lazarus 0.9.30, СУБД SQLite3, сайт - на базе WordPress (тема + немного PHP кода)

•Программа для управления и контроля стенда испытаний гидравлических гасителей колебаний (программа выполнена на 30%, проект остановлен по причине неоплаты работы заказчиком. Программный модуль на данном этапе позволяет автоматизировать ЛЮБОЙ технологический процесс, создать компьютерное управление станками, линиями и т.п., другими словами – из обычного станка можно сделать ЧПУ)

заказчик – АО «Минэтэк», г. Краматорск

платформа разработки – Lazarus 0.9.30

•Программа ведения складского учёта оптовой базы

Заказчик – ОАО «Газтермосервис», г. Славянск

платформа разработки – Visual Basic, СУБД Access 2003