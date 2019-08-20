Louis-de-Funes

Графический дизайнер, фото-редактор, звукооператор, редактор меню для DVD.

Работа в программах: Adobe Photoshop, Adobe Audition, Izotope RX, Sony Sound Forge, DVDRemake Pro, Muxman, PGC Demux, DVD Sub Edit, Virtual Dub Mod.

Специализируюсь на работе с фото, видео и аудио.

Навыки: ретушь фотографий: реставрация, монтаж (удаление объектов, вставка голов людей под тела других людей), коррекция фотографий (восстановление цветов, чёткости); работа со звуком: реставрация звука (убирание щелчков, шума любого характера, чистка звука), синхронизация звука с изображением, знание и правильное применение звуковых форматов, сведение звука - объединение одного звука с другим (микширование); работа с видео: создание качественных рипов с DVD, HD, Blu-Ray носителей, переделывание фильмов в DVD, HD, Blu-Ray форматов, сведение изображения со звуком для дальнейшего объединения в DVD, переделывание меню для DVD (добавление / удаление кнопок, команд, звуковых дорожек, изображения).