Графический дизайнер
Cпециализируюсь на графическом дизайне.
Общий стаж работы более 3-х лет.
Ключевые навыки:
- разработка фирменного стиля;
- создание логотипов любой сложности;
- дизайн продукта / упаковки;
- статические графические баннеры и иллюстрации;
- AR маски для instagram / facebook;
- интерактивные или "умные" HTML5-баннеры.
Интересные проекты с четким видением продукта и грамотной постановкой задач.
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Портфолио
- Логотип и брендбук QuickAct115 просмотров
- Логотип для компании Gyppo97 просмотров
- KERV136 просмотров
- LBTC1995233 просмотра
- PROTODERMIS93 просмотра
- ABU BLUNT86 просмотров
Дизайн продукции
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$10/час
от $10от 3 дней
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Логотипы и Знаки
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$10/час
от $10от 2 дней
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Наружная реклама
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$10/час
от $10от 2 дней
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Фирменный стиль
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$10/час
от $10от 3 дней
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