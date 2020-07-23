LouisDesign

Алексей LouisDesign

 
31 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер

Cпециализируюсь на графическом дизайне.

Общий стаж работы более 3-х лет.

Ключевые навыки:

- разработка фирменного стиля;

- создание логотипов любой сложности;

- дизайн продукта / упаковки;

- статические графические баннеры и иллюстрации;

- AR маски для instagram / facebook;

- интерактивные или "умные" HTML5-баннеры.

Интересные проекты с четким видением продукта и грамотной постановкой задач.

HTML
Портфолио
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга